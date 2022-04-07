Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 6 Nisan'da bazı iller için düzenlenmiş olup bugün 7 Nisan'da kalan iller için noter huzurunda canlı yayında yapılıyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak işçi alımı kura çekimi düzenlenirken bu branşlar için başvuranlar "Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ankara'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022 il il isim listesi ne zaman belli olacak? İşte Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi ile son bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 7 NİSAN 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022 tarihi için de il il belli oluyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı kadrolarında işçi alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi!