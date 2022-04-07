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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:43

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan için iller tek tek belli oluyor. 10 bin işçi alımı kurası bugün de gerçekleştiriliyor. Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale gibi pek çok il için bugün temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı branş dağılımında asıl ve yedek kadro belli olacak. Peki; Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022!

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 6 Nisan'da bazı iller için düzenlenmiş olup bugün 7 Nisan'da kalan iller için noter huzurunda canlı yayında yapılıyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak işçi alımı kura çekimi düzenlenirken bu branşlar için başvuranlar "Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ankara'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022 il il isim listesi ne zaman belli olacak? İşte Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi ile son bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 7 NİSAN 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022 tarihi için de il il belli oluyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı kadrolarında işçi alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi!

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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