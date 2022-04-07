Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan için iller tek tek belli oluyor. 10 bin işçi alımı kurası bugün de gerçekleştiriliyor. Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale gibi pek çok il için bugün temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı branş dağılımında asıl ve yedek kadro belli olacak. Peki; Sağlık Bakanlığı bakım ve onarım hizmetleri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022!