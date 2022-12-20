Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 22:43

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Hemşire, doktor, sağlık teknikeri branşları başta olmak üzere Bakanlık bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu için anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına yapılacak tutar belli oldu. Bu noktada ''Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tutarı ve tarihleri hakkında merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Bakan Koca tarafından duyurulan sağlık çalışanı banka promosyon ödemeleri için merakla beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Bu gelişme sonrası doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri takvimi…

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONU ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU!

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri takvimi 2022: Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA