Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Bakan Koca tarafından duyurulan sağlık çalışanı banka promosyon ödemeleri için merakla beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Bu gelişme sonrası doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri takvimi…