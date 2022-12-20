Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Hemşire, doktor, sağlık teknikeri branşları başta olmak üzere Bakanlık bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu için anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına yapılacak tutar belli oldu. Bu noktada ''Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tutarı ve tarihleri hakkında merak edilenler.