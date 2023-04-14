Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi başvuru yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 10 bin 900 kişinin kaderi, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile belli olacak. 2. Etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjanları ve branş dağılımında temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi meslek grupları yer alıyor. İŞKUR başvuruları, 22 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar