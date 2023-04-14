Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.