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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:32

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi başvuru yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 10 bin 900 kişinin kaderi, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile belli olacak. 2. Etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjanları ve branş dağılımında temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi meslek grupları yer alıyor. İŞKUR başvuruları, 22 – 27 Mart 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 42 bin 500 işçiden 30 bin 600'ünün sonuçları belli olurken, sıra 10 bin 900 kişinin kura çekiminde. Taşra teşkilatında çalışacak işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları hakkında detaylar

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Başvuru sonuçları bekleniyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

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