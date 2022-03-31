Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı sorusuyla bakanlıktan gelecek açıklamaları takip ediyor. 10 bin memur, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurusunun ardından, istihdam edilen personelin temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, şoför, marangoz gibi kontenjanlarda değerlendirileceği bildirildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenlerin yanıtı!