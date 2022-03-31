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Giriş Tarihi: 31.03.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 15:29

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı sorusuyla bakanlıktan gelecek açıklamaları takip ediyor. 10 bin memur, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurusunun ardından, istihdam edilen personelin temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, şoför, marangoz gibi kontenjanlarda değerlendirileceği bildirildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı nihai liste binlerce adayın gündeminde yer alırken kura çekimi tarihi de merak edilenlerin başında geliyor. 15-21 Mart tarihlerinde başvuruda bulunan ve kura çekimini bekleyen adaylar Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman sorularıyla bakanlığın yaptığı açıklamaları inceliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir? İşte kura çekimi tarihi ve nihai liste yayınlanma tarihi…

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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