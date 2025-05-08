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Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:15

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. KPSS 2025/4 kapsamında Bakanlık hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve röntgen teknikeri başta olmak üzere toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanıyor. KPSS 2025/4 tercih kılavuzuna göre adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirdi ve şimdi gözler personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Binlerce sağlık çalışanı adayı, "Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuç sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS 2025/4 kapsamında Bakanlık hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve röntgen teknikeri başta olmak üzere toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki benzer alımlara bakıldığında, tercih sonuçlarının başvuruların tamamlanmasından yaklaşık 2-3 hafta sonra açıklandığı görülüyor.

Bu doğrultuda, KPSS 2025/4 tercih sonuçlarının Mayıs ayının son haftası veya Haziran ayının ilk haftasında açıklanması beklenebilir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.

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