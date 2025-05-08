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Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:15
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. KPSS 2025/4 kapsamında Bakanlık hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve röntgen teknikeri başta olmak üzere toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...