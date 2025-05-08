Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 sonuç sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanıyor. KPSS 2025/4 tercih kılavuzuna göre adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirdi ve şimdi gözler personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Binlerce sağlık çalışanı adayı, "Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuç sorgulama ekranı.