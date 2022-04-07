Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için son adımlar atılıyor. Dün başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi, bugün de devam ediyor. Başvuran adaylar; dün açıklanan isimler için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesine ulaşıyor. İl il ayrı olarak devam eden kura sonuçları bugün de canlı yayın ile gerçekleşecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izleme ekranı gündem olmuş durumda. Kura çekimi ardından nihai liste belli olacak. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ve isim listesi İŞKUR sorgulama…