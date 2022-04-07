Bugün de yayında olan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, başvuran adayların gündeminde. Mesleki pozisyon ve ile göre çekilen kuralarda ikinci güne gelindi. Dün çekilen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden gerçekleşiyor. İŞKUR ile birlikte yürütülen süreçte canlı yayın ile adını duymak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayını takip etmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı izle ekranı…