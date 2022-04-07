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Haberler Yaşam 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:59

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için son adımlar atılıyor. Dün başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi, bugün de devam ediyor. Başvuran adaylar; dün açıklanan isimler için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesine ulaşıyor. İl il ayrı olarak devam eden kura sonuçları bugün de canlı yayın ile gerçekleşecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izleme ekranı gündem olmuş durumda. Kura çekimi ardından nihai liste belli olacak. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ve isim listesi İŞKUR sorgulama…

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

Bugün de yayında olan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, başvuran adayların gündeminde. Mesleki pozisyon ve ile göre çekilen kuralarda ikinci güne gelindi. Dün çekilen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden gerçekleşiyor. İŞKUR ile birlikte yürütülen süreçte canlı yayın ile adını duymak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayını takip etmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı izle ekranı…

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

İl il olmak üzere meslek gruplarına göre sırayla gerçekleşen kura çekimi Sağlık Bakanlığı üzerinden canlı yayında izlenebiliyor. Adaylar kazanan ve yedek listesine canlı olarak ulaşabiliyor. İşte canlı yayın:

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2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları CANLI İZLE I İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları CANLI YAYIN

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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