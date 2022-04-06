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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 23:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 23:40

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulaması sürüyor. Bakan Koca tarafından müjdesi verilen Sağlık Bakanlığı 10 bin personel işçi alımının yapılacağı duyurulmuş ve başvuru süreci 21 Mart'ta sona ermişti. Sağlık Bakanlığı tarafından personel ve sürekli işçi alımı duyurusu yayımlanırken kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası detayları belli oldu. Bu noktada ''2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce adayın şu an itibariyle gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen 10 bin sürekli işçi başvuruları İŞKUR üzerinden alınmış ve kura sonuçları başlamıştı. Bakanlık 6 Nisan tarihi itibarıyla pek çok il için sonuçların yayınlandığını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı ve süreçte son durum

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA (6 NİSAN 2022)

Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek. Haberimizde, 6 Nisan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları hakkında bilgi edinebilir; İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18:0 itibariyle tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İSİM LİSTESİ VE NİHAİ LİSTE 2022

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine ilişkin kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI KAZANAN VE YEDEK İSİMLERİN BAZILARI;

Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

Uğur Gürel: Çanakkale Şoför

Burak İnce: Çanakkale Şoför

Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Adnan Asan: Çanakkale Şoför

Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Hülya Yaman Çanakkale Temizlik Görevlisi

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