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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 21:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 21:51

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı 10 bin kura çekimi sona ererken Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulaması sürüyor. Bakanlık tarafından 6-7 Nisan 2022 tarihi itibarıyla pek çok il için sonuçların yayınlandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi İŞKUR sorgulama yaparken ''2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?'' sorusuna yanıt aranıyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi ve son bilgiler…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. 10 bin sürekli işçi alımı kura sonuçlarının iller bazında açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri yapılıyor. Bakanlık tarafından personel ve sürekli işçi alımı duyurusu yayımlanırken kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası detayları belli oldu. İşte 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SON DAKİKA 6-7 NİSAN 2022

Duyuru

6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler şöyle;

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN KOCA DUYURDU!

Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri sona erdi. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

06 NİSAN 2022 (ÇARŞAMBA) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Yapılan duyuruda "6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklanmıştır." ifadesi yer aldı.

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.

Adaylar internet sitesine giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numarası, baba adı ve doğum yıl bilgilerini dolduracak. Ardından da kura sonuçları görüntülenecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim isim liste sorgulama ekranı! 6-7 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl bakılır?
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