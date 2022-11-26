Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman? Bakan Koca’dan açıklama! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ilanı Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. 85 bin işçi alımı için ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını paylaşan Bakan Koca, başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM'de gerekli birimlere ulaştırıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları, kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı yanıt aramaya devam ediyor. Gelişmeler bakanlık tarafından aktarılırken hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog, odyolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi branşlarda alım yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, tüm detaylar…