Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Bakan Koca tarafından açıklanan 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı alımı kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu sonrası tercihler de alınmaya başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, tüm merak edilenler…