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Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:16

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Bakan Koca tarafından açıklanan 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı alımı kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu sonrası tercihler de alınmaya başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, tüm merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu adımlarına göre gerçekleştiriliyor. 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli için başvurular alınıyor. Bakan Koca tarafından duyurulan 85 bin sağlık çalışanı alımında ilk etap 42 bin 500 kişi olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru İŞKUR ekranı adayların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Diğer yandan branş kadro dağılımı ve başvuru şartları da belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte, İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve ÖSYM AİS tercih işlemleri…

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM başvuru kılavuzunu yayımladı:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH YAPMA ÖSYM EKRANI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı ekranı 28 Kasım tarihinde açıldı, başvuru kılavuzu ile ÖSYM üzerinden alınacak tercihler de 30 Kasım'da alınmaya başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI

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