Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu adımlarına göre gerçekleştiriliyor. 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli için başvurular alınıyor. Bakan Koca tarafından duyurulan 85 bin sağlık çalışanı alımında ilk etap 42 bin 500 kişi olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru İŞKUR ekranı adayların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Diğer yandan branş kadro dağılımı ve başvuru şartları da belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte, İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı ve ÖSYM AİS tercih işlemleri…