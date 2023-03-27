Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:39

10 bin 900 sürekli işçi için Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 42 bin 500 kişinin ikinci adımı olan; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için de geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı bekleniyor. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktardı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, branş dağılımı ve kontenjanlar…