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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı
Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:39

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

10 bin 900 sürekli işçi için Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 42 bin 500 kişinin ikinci adımı olan; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için de geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı bekleniyor. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktardı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, branş dağılımı ve kontenjanlar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru İŞKUR ekranı bekleniyor. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve teknikeri gibi branşlarda sağlık çalışanı alımı yapacak bakanlıkta ilk adım atıldı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru işlemleri başladı. 42 bin 500 kişilik alımda 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel KPSS ile kadroya kazandırılacak. Başvuru kılavuzu ardından ÖSYM tercih kılavuzu da yayında olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler, ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Koca'nın twitter hesabından paylaştığı branş ve kontenjan dağılımı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

Açıklamanın ardından 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru süreci başladı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI ve EKRANI

Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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