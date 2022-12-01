Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ve ÖSYM tercih ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel başvurularını gerçekleştiriyor. Beyaz Reform hareketi kapsamında başlayan 85 bin personelin ilk adımı olan 42 bin 500 sağlık çalışanı görevlerini almak üzere. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı ve branş kadro dağılımı belli oldu. Adalar araştırmalara başladı. 30 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı ve ÖSYM tercih kılavuzu…