Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ve ÖSYM tercih ekranı | 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı. Bakan Koca tarafından müjdesi verilen 85 bin personel alımında ilk etap 42 bin 500 sağlık çalışanı olacak. Bu kapsamda 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kontenjan dağılımı gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden alınan başvuruların yanı sıra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu da yayımlandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman son bulacak? İşte, detaylar…