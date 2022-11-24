Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. 85 bin personel alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı ataması yapılacak. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi. Bu gelişme sonrası başvuru şartları, kadro, branş ve kontenjan dağılımı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamalar, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı tarafından takip ediliyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR işçi alımı ekranı ile konu ile ilgili tüm gelişmeler.