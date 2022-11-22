Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve başvuru şartları İŞKUR’a gönderildi! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ortak çalışması ile yürütülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplamda 85 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün ilk etapta 42 bin 500 işçi alımı gerçekleşeceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu üzerinde sağlık çalışanı kadro, kontenjan ve branş dağılımı araştırılıyor. 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman son dakika haberleri ile takip ediliyor. Beyaz Reform kapsamında gerçekleşecek Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…