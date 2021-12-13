Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı 2021

40 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.



Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Bakan Koca şunları söylemişti;

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.



Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.