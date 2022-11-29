Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdelenen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları hakkında bilgi