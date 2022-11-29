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Giriş Tarihi: 29.11.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 07:37

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdelenen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları hakkında bilgi

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Son dakika haberi ile duyurulan sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM son dakika duyurdu:

"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı geçtiğimiz yıl da sonbahar aylarında yapılmıştı. 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye gönderilen kılavuz, 16 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı.

Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin ÖSYM ve İŞKUR'a ulaştığını bildirdi.

Buna göre başvurular 28 Kasım başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR BAŞVURU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı: 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjanları

11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
275 Elektrikçi ( Genel ),
3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ),
604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
791 Klinik Destek Elemanı,
121 Marangoz,
5080 Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi ),

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