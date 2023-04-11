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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.04.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 21:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadeleriyle 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını müjdeledi. Bu açıklama sonrası binlerce aday "Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS 2023/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ile Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı sonuç öğrenme sayfası…

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden sorgulama ekranı açılırken binlerce adayın beklediği duyuru sonrası araştırmalar da hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı (KPSS 2023/5 tercih sonuçları) sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

BAKAN KOCA'DAN TEBRİK MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları belli oldu.

Tercih işlemi yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2023/5 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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