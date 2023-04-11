Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 11.04.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 21:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadeleriyle 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını müjdeledi. Bu açıklama sonrası binlerce aday "Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı KPSS 2023/5 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS 2023/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ile Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı sonuç öğrenme sayfası…