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Giriş Tarihi: 01.11.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 07:14

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

Gündemden düşmeyen Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için geri sayım başladı. Sektörde istihdam sağlamak isteyen adaylar Bakan Koca'nın açıklamasının ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Gözler Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı bilgilerinde. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için resmi açıklama ise henüz gelmedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı için duyuru bekleniyor. En son yapılan alımlarda lisans mezunlarından en çok ebe, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyen kadrolarına, ön lisans bölümlerini bitirenlerden ise en çok Sağlık Teknikeri, tıbbi sekreter, ilk ve acil yardım, anestezi branşlarına alım yapılmıştı. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bakan Koca açıklamasında "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler.

Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş, kadro dağılımı, başvuru şartları

2021 YILINDA EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti.

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