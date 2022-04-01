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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste
Giriş Tarihi: 01.04.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 08:40

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılıyor. Nihai listeyi öğrenmek isteyenler "Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste ne zaman belli olur?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl ve nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte süreç bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Mart ayında alınan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulamaları yapılmaya başlandı. Bu kapsamda; adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve nihai liste bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR nihai liste

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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