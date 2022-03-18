Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel- işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve branş dağılımı/ kontenjanları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday heyecanla başvuru kılavuzuna ilişkin araştırma yapıyor. 10 bin personel ve sürekli işçi temini için Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. İşte konunun detayları ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.