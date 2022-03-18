Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2022! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel- işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve branş dağılımı/ kontenjanları belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Koca'nın müjdesini verdiği Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday heyecanla başvuru kılavuzuna ilişkin araştırma yapıyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımının dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları için de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Aralarında ebe, sağlık teknisyeni, psikolog gibi unvanlara sahip hizmetlerde görev yapmak üzere 10 bin sürekli işçi 10 bin sağlık personeli alımı olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin personel- işçi alımı başvuru kılavuzu ve branş dağılımı 2022