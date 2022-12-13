Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM ile KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı kadrolarına KPSS 2022/11 ile alımı yapılacak olan sözleşmeli personellerin yerleştirme sonuçları son dakika olarak duyuruldu. ÖSYM'nin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da Twitter üzerinden duyurulan sonuçları sorgulamak isteyen adaylar KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor. ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.