Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama! 6 Nisan 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim isim liste açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:09

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama! 6 Nisan 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim isim liste açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayını başladı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları 15-21 Mart tarihinde alınmıştı. Kura çekimi için ise 6 Nisan tarihi belirlenmişti. Sağlık Bakanlığı personel adayları, heyecanla kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı soruları ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama Bakanlık bünyesinde görev alma hayali kuranlar tarafından merak ediliyor. Nihai liste Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden yayınlanıyor. Peki, 6 Nisan 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı