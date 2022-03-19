Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? İŞKUR 2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.