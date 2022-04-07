Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan için iller tek tek belli oluyor. 10 bin işçi alımı kurası bugün de gerçekleştiriliyor. Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale gibi pek çok il için bugün temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı branş dağılımında asıl ve yedek kadro belli olacak. Peki; Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022!

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 7 NİSAN 2022

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asıl ve yedek listesi 7 Nisan 2022 tarihi için de il il belli oluyor. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı kadrolarında işçi alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi kura sonuçları isim listesi!