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Haberler Yaşam KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:30

KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı ve 1183 sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınmıştı. 30 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından sıra sonuçlarda. Lisans ve önlisans KPSS tercih sonuçları yerleştirme sürecini başlatmış olacak. Peki, KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları tarihi ve sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…

KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. 30 bin sağlık çalışanı ve 1183 sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM üzerinden alınan tercihler sonrası adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 2022/11 KPSS tercih sonuçları sorgulama işlemlerinin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercih sonuçları tarihi…

KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BİTTİ!

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı.

30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayan tercih işlemleri, 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erdi

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi. Geçmiş yıllardaki tercih dönemleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022/11 tercih sonuçları SORGULAMA | ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama yapılacak Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

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