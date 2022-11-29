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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı'ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 21:24

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı'ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanın ardından şimdi ise 15 bin 537 kişilik tıbbi sekreterin kadroya alınacağı müjdelendi. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca açıklamasında bu sayının yakın zamanda 32 bine ulaşacağını da belirtti. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte başvurulara dair merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Bakan Fahrettin Koca'dan kısa süre önce gelen istihdam açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda önlisans mezunu olup bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler "2022 Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan ilk aşamada 15 bin 537 kişilik alım yapılacağı ardından bu sayının 32 bine çıkacağı bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 15.537 TIBBİ SEKRETER ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından istihdam açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ''Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek.'' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Ancak alıma ilişkin henüz bir tarih veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Kısa zamanda paylaşılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM son dakika duyurdu:

"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

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