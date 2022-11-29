Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Sağlık Bakanlığı’ndan 15.537 tıbbi sekreter alımı müjdesi!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanın ardından şimdi ise 15 bin 537 kişilik tıbbi sekreterin kadroya alınacağı müjdelendi. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca açıklamasında bu sayının yakın zamanda 32 bine ulaşacağını da belirtti. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte başvurulara dair merak edilenler.