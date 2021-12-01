Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak zam müjdesini duyurdu. Bakan Koca daha önce sağlık çalışanları ile ilgili müjdeyi birkaç gün içinde duyuracağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne zaman yapılacak soruları merak konusu oldu. Konuya ilişkin beklenen açıklama ise geldi. Peki, Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne zaman yapılacak?