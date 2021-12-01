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Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:30

Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak zam müjdesini duyurdu. Bakan Koca daha önce sağlık çalışanları ile ilgili müjdeyi birkaç gün içinde duyuracağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne zaman yapılacak soruları merak konusu oldu. Konuya ilişkin beklenen açıklama ise geldi. Peki, Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne zaman yapılacak?

Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan sağlık çalışanlarının beklediği müjdeyi ise duyurdu. Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi. Peki, Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne zaman yapılacak?

Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı:

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Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?


Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak.

Sağlık Çalışanlarına ne kadar zam yapılacak, kimleri kapsıyor? Sağlık çalışanları ve doktor zammı ne kadar olacak?

Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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