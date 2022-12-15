Haberler Yaşam SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:23

Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır soruları yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi ile sağlıkta yeni bir döneme geçildi. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşma hızını artıran ve hastalara ait verilerin dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlayan EVS, 48 ilde kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda söz konusu sistem ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler.