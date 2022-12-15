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Haberler Yaşam SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:23

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır soruları yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi ile sağlıkta yeni bir döneme geçildi. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşma hızını artıran ve hastalara ait verilerin dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlayan EVS, 48 ilde kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda söz konusu sistem ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler.

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi EVS nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

Sağlıkta yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi, 48 ilde kullanılmaya başlandı. Elektronik Vaka Sistemi sayesinde sağlık ekipleri, artık daha kısa sürede hastaya ulaşabilecek. Hastaya ait verileri dijital ortamda kayıt altına alan bu sistem, hem hastaya müdahale süresini kısaltacak hem de acil yardım ekiplerinin işini kolaylaştıracak. Peki, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır? İşte ayrıntılı bilgiler.

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi EVS nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

ELEKTRONİK VAKA SİSTEMİ (EVS) NEDİR?

Sağlıkta yeni bir dönem başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi, vakanın tüm süreçlerinin dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlarken, ambulans ekibinin hastaya ulaşma süresini de kısaltıyor.

112 ACİL Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşma hızını artırmak ve hastalara ait verileri dijital altyapıyla acil yardım ekiplerine ulaştırmak adına Elektronik Vaka Sistemi (EVS), 48 ilde hayata geçirildi ve İstanbul 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

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SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi EVS nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

ELEKTRONİK VAKA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

EVS Projesi, Acil sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla uygulanmaya başlandı.

Tablete bağlı sistemle, 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ulaşan çağrılar, merkezden en hızlı biçimde sahaya ulaşıyor. Hastaların acil durum bilgi ve lokasyonları görsel ve işitsel olarak ekiplere bildiriliyor, ambulanslar bu dijital veriler ile ulaşım hızını artırıyor.

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi EVS nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

"TABLETE SESLİ VE GÖRSEL UYARI GELİYOR"

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirine, EVS Projesi'nin, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Edirne'de de 23 Ağustos itibarıyla aktifleştirildiğini söyledi.

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezinde alınan çağrıların, sistem üzerinden sahadaki personelin tabletlerine aktarıldığını belirten Yıldırım, "Bir vatandaşımız 112'yi çağırdığında tüm bilgiler sistem üzerinden tabletlere aktarılıyor, tablete sesli ve görsel uyarı geliyor. Acil sağlık hizmeti istasyonundaki arkadaşlarımız da GPS üzerinden ambulanslarla direkt vakaya intikal ediyorlar." dedi.

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: Elektronik Vaka Sistemi EVS nedir, ne işe yarar? Elektronik Vaka Sistemi nasıl çalışır?

Yıldırım, sistemin acil sağlık hizmeti başvurusundan hastanın sağlık kuruluşuna teslimine kadarki tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağladığını dile getirdi.

Sistemle vakalara daha hızlı müdahale edildiğini anlatan Yıldırım, "Çünkü herhangi bir telefon veya telsizle arama ihtiyacı olmadan direkt tablet üzerinden sesli ve görsel uyarı geliyor. Anında ekibimiz yola çıkıyor, GPS üzerinden adres aramadan kolaylıkla vakaya ulaşıyor. Bu da bizim müdahale süremizi kısaltıyor." diye konuştu.

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