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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:36

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

18 Nisan 2022 tarihinde başlayan Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları sürüyor. Başvuruda bulunan adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler "Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları ve işlemleri adayların gündeminde yer alıyor. 18 Nisan tarihinde başlayan başvurular 25 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

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Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00'de başlayıp, 25 Nisan 2021 saat 11:00'de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

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2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15'te yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu!

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

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