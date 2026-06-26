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Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:02
Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...
Deniz tabanına gömülerek adeta görünmez bir hayalete dönüşen ve kumun altında sadece gözlerini dışarıda bırakan bu sıra dışı balık ailesi, doğanın en şaşırtıcı harikalarından birini sunuyor. Başının üzerinde taşıdığı hücrelerle kendi elektriğini üretebilen, göğüs yüzgeçlerinin hemen yanında şiddetli acı veren zehirli dikenler barındıran bu pusu ustası, sahil boylarında fark edilmeden bekliyor. İşte dikkat etmeniz gereken kumların altındaki o gizemli canlıya dair bilgiler...