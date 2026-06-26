Sahilde yürürken bastığınız yere dikkat edin! O canlının ismi romantik ama kendisi tam bir pusu ustası...

Bu hücreler kasılmak yerine, hücre zarları arasında yüklü iyonları pompalayarak bir enerji deposu oluşturur ve ihtiyaç anında bu elektriği serbest bırakır. Tıpkı Amazon Havzası'ndaki 200 voltluk elektrikli yılan balıkları veya yönünü bulmak için elektriği sonar gibi kullanan Fil balıkları gibi, Yıldızgözlü balıklar da evrimsel süreçte bu yeteneği bağımsız olarak geliştirmiştir. Onlar bu şoku avlarını sersemletmek için değil, kendilerinden büyük avcıları uzak tutmak için bir caydırıcı olarak kullanırlar. İşin en gizemli kısmı ise, bu elektriği yayarken kendilerine nasıl şok vermedikleri bilim dünyasında hala bir sır.