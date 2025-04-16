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Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
23:11
Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'nin dikkatle takip edilen dizisi Sahipsizler, 20. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, her bölümde izleyicilerini derinden etkiliyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı, diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?