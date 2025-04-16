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Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 23:11

Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin dikkatle takip edilen dizisi Sahipsizler, 20. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, her bölümde izleyicilerini derinden etkiliyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı, diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19. bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından, gözler 20. bölüm fragmanına çevrildi. Çarşamba günleri seyirci ile buluşan dizinin başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaşıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 20. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM KONUSU

Kardeşlerin Abbas tarafından kaçırıldığını öğrenen Devran, Cevdet ve Yusuf büyük bir öfkeyle harekete geçer. Gelini Azize'nin kaçırılmasına öfkelenen Vahap ise adamlarını toplayarak Abbas'ın izini sürmeye başlar. Abbas, kızlar için korkunç bir plan yaparken, Cemo'yu da acımasız bir kader beklemektedir.

Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Azize ve kardeşlerini kurtarmak için Devran ve Cevdet adım adım Abbas'a yaklaşırken, Zeliha ve Fidan da Abbas'ın elinden kurtulmak için cesur bir girişimde bulunur. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Abbas'a boyun eğmeyi reddeden Azize, Devran'ın kendisini kurtaracağından emin olsa da, Cemo'nun yaşadıklarıyla ilgili büyük bir endişe içindedir. Kardeşleri kurtarma operasyonu ise son derece zorlu ve tehlikeli olacaktır.

Sahipsizler 20. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?