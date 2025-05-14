Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Buket'e kalan yüklü miras, Haşmet'i heyecanlandırır. Haşmet, Yusuf ile Buket'i yeniden bir araya getirmek için birtakım adımlar atmaya başlar. Alaz soyunun devamı için Devran'ın çocuk sahibi olmasını hayati bir mesele olarak gören Pervin, çareyi Azize'ye kuma getirmekte bulur. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden olur.