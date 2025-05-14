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Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:43

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Samet'in ameliyatında yaşanan beklenmedik gelişme herkesi endişeye sürüklerken, dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı yapım Çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler yeni bölüm fragmanı, 23. bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız yer alıyor. Heyecanın giderek arttığı yapımın yeni bölümü öncesi, izleyiciler fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm yayınlandı mı?

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 24. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/fragmanlar

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Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç, onu tehlikeli bir girdabın içine çeker.

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hakkını almak için Vahap'a karşı daha da bilenen Fırat, Alaz soyadında da gözü olduğunu açıkça ortaya koyar. Aşiret içinde Devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alazları öfkelendirirken, Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize ile arasındaki gerilimi tırmandırır.

Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Buket'e kalan yüklü miras, Haşmet'i heyecanlandırır. Haşmet, Yusuf ile Buket'i yeniden bir araya getirmek için birtakım adımlar atmaya başlar. Alaz soyunun devamı için Devran'ın çocuk sahibi olmasını hayati bir mesele olarak gören Pervin, çareyi Azize'ye kuma getirmekte bulur. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden olur.