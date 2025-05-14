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Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:43
Sahipsizler 24. bölüm fragmanı sorgulama! Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sahipsizler 24. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Samet'in ameliyatında yaşanan beklenmedik gelişme herkesi endişeye sürüklerken, dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı yapım Çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?