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Haberler Yaşam SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:49

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 24. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlerken, gözler gelecek bölüm fragmanına çevrildi. Her Çarşamba Star Tv'de ekrana gelen yapımın son bölümünde yaşananlar, gelecek bölümde neler olacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen ve Ece Bağcı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sahipsizler, son olarak 24. bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yapım için gözler 25. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Sahipsizler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran'ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır. Buna karşılık Azize, bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar eder.

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fırat, Pervinlerin Devran için Meryem'e talip olduğunu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Yusuf ile Zeliha'nın ilişkisi giderek kötüleşir ve sonunda kaçınılmaz bir ayrılığa sürüklenir. Bu durum özellikle Haşmet ve Remziye'nin yüzünü güldürür. Ailesinden gördüğü baskılar sonucunda köşeye sıkışan Devran, kendini kontrol edemez ve Azize ile arasındaki gerilimi daha da artıracak bir adım atar. Öte yandan Devran, Meryem ile istemediği bir evliliğe doğru adım adım ilerlerken Azize, son bir çabayla nikâhı basar.

SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?