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SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
23:49
SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sahipsizler 24. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlerken, gözler gelecek bölüm fragmanına çevrildi. Her Çarşamba Star Tv'de ekrana gelen yapımın son bölümünde yaşananlar, gelecek bölümde neler olacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...