SAHİPSİZLER 25. BÖLÜM FRAGMANI: Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fırat, Pervinlerin Devran için Meryem'e talip olduğunu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Yusuf ile Zeliha'nın ilişkisi giderek kötüleşir ve sonunda kaçınılmaz bir ayrılığa sürüklenir. Bu durum özellikle Haşmet ve Remziye'nin yüzünü güldürür. Ailesinden gördüğü baskılar sonucunda köşeye sıkışan Devran, kendini kontrol edemez ve Azize ile arasındaki gerilimi daha da artıracak bir adım atar. Öte yandan Devran, Meryem ile istemediği bir evliliğe doğru adım adım ilerlerken Azize, son bir çabayla nikâhı basar.