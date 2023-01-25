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Haberler Yaşam Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:03

Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Şahmaran dizisi 2. Sezonuyla gündeme geldi. Netflix Türkiye yapımı dizi, 8 bölümüyle son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında. Diziyi izleyenler "Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. Mitolojik hikayesi merak uyandıran dizide sevilen oyuncuların yer alması da popülerliğinde büyük rol oynuyor. Peki, Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.

Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

Şahmaran dizisi 2. Sezon bölümleriyle merakla bekleniyor. Yapımın ilk sezonunu bitiren diziseverler gelecek bölümler için bekleyişe geçti. Konuyla ilgili olarak ise başrollerden Burak Deniz'den açıklama geldi. Yeni sezona yeşil ışık yakan oyuncu tarih de verdi. Bu kapsamda "Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Şahmaran 2. Sezon bölümleri için verilen tarih ve detaylar.

Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

ŞAHMARAN 2. SEZON TARİHİ: ŞAHMARAN 2. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi yayın hayatına başladı.

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı dizinin ilk sezonu yayınlanır yayınlanmaz ikinci sezon ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

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Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

Dizide Maran karakterine hayat veren Burak Deniz, 2. sezon tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

2. sezonun 2023'ün sonunda yayınlanması beklenen Şahmaran dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor.

Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

ŞAHMARAN KONUSU

TIMS&B Productions imzalı Şahmaran dizisinin konusu şöyle;

Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. Yeni Sezon için tarih verildi!

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mahir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

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