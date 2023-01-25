Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Şahmaran dizisi 2. Sezonuyla gündeme geldi. Netflix Türkiye yapımı dizi, 8 bölümüyle son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında. Diziyi izleyenler "Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. Mitolojik hikayesi merak uyandıran dizide sevilen oyuncuların yer alması da popülerliğinde büyük rol oynuyor. Peki, Şahmaran 2. Sezon var mı, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.