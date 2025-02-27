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Haberler Yaşam SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 (Arapça - Türkçe) | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:26

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 (Arapça - Türkçe) | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk gece sahura kalkacak olan müslümanlar bu geceye özel "sahur duası" araştırıyor. Hz. Peygamber (sas), "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur ve sahur yemeğini yemeyi müslümanlara tavsiye etmiştir. Peki, Sahurda hangi dualar ve sureler okunur? İşte, Sahur duası okunuşu ve anlamı!

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 Arapça - Türkçe | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

Hz. Peygamber (sav) sahur yapmayı müslümanlara önerdiği gibi bu özel gecede "sahur duası"da yapardı. Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra da okuyordu. Peki, Sahurda hangi dualar ve sureler okunur? İşte, Sahur duası Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı!

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 Arapça - Türkçe | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sahur Duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 Arapça - Türkçe | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

SAHUR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 Arapça - Türkçe | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 Arapça - Türkçe | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?

Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.

Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)

Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."

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