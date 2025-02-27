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SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 (Arapça - Türkçe) | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:26
SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI 2025 (Arapça - Türkçe) | Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk gece sahura kalkacak olan müslümanlar bu geceye özel "sahur duası" araştırıyor. Hz. Peygamber (sas), "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur ve sahur yemeğini yemeyi müslümanlara tavsiye etmiştir. Peki, Sahurda hangi dualar ve sureler okunur? İşte, Sahur duası okunuşu ve anlamı!