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Haberler Yaşam Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 16:06

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı için ilk oruçlara bu akşam kalkılacak. İmsak vaktine kadar sahur sofralarını kuracak İslam alemi bu özel günleri sağlık açısından da verimli geçirmek için sahurda ne yenir ne yenmez sorusuna yanıt arıyor. Özellikle susatmayan, tok tutak yiyecekler ve içecekler tercih ediliyor. İşte, örnek sahur menüsü...

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

Sahurda ne yenir ne yenmez soruları ilk oruç öncesi gündemdeki yerini aldı. 2025 Ramazan İmsakiye ile takip edilecek imsak ve iftar vakitlerinde yeme-içmeye dikkat etmek oldukça önemli. Akşam ezanına kadar susatmayan ve tok tutan yiyecekler tercih etmek gerekiyor. İşte, tavsiye edilen bir sahur menüsü...

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

SAHURDA NE YENİR?

Akşam saatlerine kadar boş kalacak mideyi yormamak en çok dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Bunun yanında gün boyu susatmayacak ve tok kalmanızı sağlayacak yiyecekleri tercih etmek gerekiyor. İşte, sahur sofralarınıza tercih edebileceğiniz yiyecekler:

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Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü
  • Yumurta
  • Yoğurt ve süt ürünleri
  • Zeytin
  • Yulaf ezmesi
  • Salata
  • Posalı gıdalar
  • Ceviz
  • Çörek otu
  • Muz

Gibi yiyecekler sahurda tercih edilebileceği gibi susamamanızı sağlayacak ayran, kefir, ev yapımı hoşaf, su oranı yüksek meyveler ve kuru yemiş de tercih edilecekler arasında.

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

SAHURDA NE YENMEZ?
Ramazan ayı boyunca sahurda yediğiniz takdirde orucunuzu zorlaştırabilecek yiyecekler ise şöyle:

  • Yağlı yiyecekler
  • Tüm hamur işleri
  • Kızartma
  • Acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler
  • Hamur işi, kızartma ve yağlı yiyecekler.
Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ - 1

1 kase çorba

1-2 dilim ekmek

4-5 kaşık kıymalı sebze

1 kase yoğurt veya ayran

1 meyve

Bol su

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ - 2

1 tost

domates-salatalık

1 bardak süt

1 meyve

10 fındık veya badem

Bol su

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ - 3

2 yumurta ile sebzeli omlet veya menemen

2 parça pide

1 meyve veya meyve kompostosu

4-5 zeytin veya 2-3 ceviz

Bol su

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