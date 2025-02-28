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Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
16:06
Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü
1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı için ilk oruçlara bu akşam kalkılacak. İmsak vaktine kadar sahur sofralarını kuracak İslam alemi bu özel günleri sağlık açısından da verimli geçirmek için sahurda ne yenir ne yenmez sorusuna yanıt arıyor. Özellikle susatmayan, tok tutak yiyecekler ve içecekler tercih ediliyor. İşte, örnek sahur menüsü...