Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan, tok tutan yiyecekler ve içecekler ile örnek sahur menüsü

Sahurda ne yenir ne yenmez soruları ilk oruç öncesi gündemdeki yerini aldı. 2025 Ramazan İmsakiye ile takip edilecek imsak ve iftar vakitlerinde yeme-içmeye dikkat etmek oldukça önemli. Akşam ezanına kadar susatmayan ve tok tutan yiyecekler tercih etmek gerekiyor. İşte, tavsiye edilen bir sahur menüsü...