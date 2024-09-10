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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:07

SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Natuk Bayhan'ın oturduğu Yeşilçam klasiği Sakar Şakir filmi bu akşam ekranlara geliyor! 1977 yapımlı Türk komedi filmini izlemek isteyen vatandaşlar filme dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Ekran başındaki seyircilere keyifli dakikalar yaşatacak filmin oyuncu kadrosundaki isimler merak konusu. Peki, Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Türk sinemasının efsanevi yapımlarından Sakar Şakir bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle ve Yeşilçam hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 10 Eylül 2024 alı akşamı 20:00'da SHOW TV ekranlarına gelecek filmin başrolünde Kemal Sunal, Adile Naşit gibi önemli isimler yer alıyor. İşte, Sakar Şakir filmine ilişkin detaylar haberin devamında...

SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

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SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİ OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Adile Naşit
Ali Şen
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
İhsan Yüce
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç

SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sakar Şakir filminin çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy mahallesinde tamamlanmıştır.

SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
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