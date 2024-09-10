Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:07
SAKAR ŞAKİR BU AKŞAM EKRANLARDA! Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Natuk Bayhan'ın oturduğu Yeşilçam klasiği Sakar Şakir filmi bu akşam ekranlara geliyor! 1977 yapımlı Türk komedi filmini izlemek isteyen vatandaşlar filme dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Ekran başındaki seyircilere keyifli dakikalar yaşatacak filmin oyuncu kadrosundaki isimler merak konusu. Peki, Sakar Şakir filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?