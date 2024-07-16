SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024
İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|155+4+0+0+0
150+4
140+4
150+4
|159
154
144
154
|18.608 (2023)
18.877 (2022)
15.215 (2021)
13.500 (2020)
|499,99242
497,95223
442,73881
503,65392
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|34.930 (2023)
33.532 (2022)
28.947 (2021)
27.900 (2020)
|476,99800
477,72083
419,25688
482,36733
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|39.543 (2023)
43.553 (2022)
51.458 (2021)
55.900 (2020)
|471,25102
465,39711
390,52979
448,38186
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
60+2
|77
77
72
62
|42.654 (2023)
46.098 (2022)
58.340 (2021)
71.700 (2020)
|467,53766
462,18472
382,82015
430,29567
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|51.990 (2023)
56.373 (2022)
67.659 (2021)
71.600 (2020)
|456,82768
450,24606
372,99872
430,44503
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|69.595 (2023)
77.411 (2022)
86.515 (2021)
88.900 (2020)
|437,73562
427,37662
354,78424
411,18889
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|70.119 (2023)
76.907 (2022)
80.749 (2021)
77.500 (2020)
|437,18946
427,88419
360,10724
423,60735
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|91.430 (2023)
102.209 (2022)
120.027 (2021)
110.000 (2020)
|416,41035
403,45591
327,40690
389,23034
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|91.560 (2023)
105.347 (2022)
133.505 (2021)
149.000 (2020)
|416,29101
400,64626
317,99881
356,66328
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|94.418 (2023)
107.009 (2022)
114.729 (2021)
105.000 (2020)
|413,70817
399,17295
331,30899
394,39506
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|106.752 (2023)
125.803 (2022)
134.188 (2021)
119.000 (2020)
|403,17290
383,49045
317,55458
381,48062
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|52+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|54
52
52
62
|110.899 (2023)
100.554 (2022)
89.884 (2021)
84.400 (2020)
|399,82259
404,99452
351,76577
416,05015
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|25+1+0+0+0
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|129.538 (2023)
149.512 (2022)
172.600 (2021)
182.000 (2020)
|385,61270
366,36311
295,22711
334,94616
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|136.197 (2023)
160.201 (2022)
171.665 (2021)
148.000 (2020)
|380,94393
359,31979
295,71445
357,67185
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4
|138
134
134
134
|151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)
|370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|169.000 (2023)
168.360 (2022)
154.585 (2021)
130.000 (2020)
|360,44636
354,40418
305,02922
371,70952
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|186.239 (2023)
228.284 (2022)
253.167 (2021)
240.000 (2020)
|351,24021
324,30729
261,81601
306,00321
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|221.886 (2023)
216.234 (2022)
209.874 (2021)
214.000 (2020)
|334,92044
329,60202
277,97860
317,69369
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
30
61
|232.532 (2023)
298.706 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|330,59080
298,34647
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|250.260 (2023)
278.559 (2022)
313.962 (2021)
289.000 (2020)
|323,88016
305,03120
244,12966
286,85018
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|258.427 (2023)
283.046 (2022)
293.841 (2021)
254.000 (2020)
|320,94436
303,46003
249,53965
299,90678
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|266.599 (2023)
275.339 (2022)
285.971 (2021)
257.000 (2020)
|318,14834
306,09644
251,72738
298,67816
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|41+2+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|43
41
41
41
|274.167 (2023)
269.562 (2022)
249.530 (2021)
246.000 (2020)
|315,64052
308,14973
263,02022
303,31525
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|284.720 (2023)
302.179 (2022)
324.379 (2021)
324.000 (2020)
|312,24404
297,24235
241,50401
275,25583
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|8
6
4
4
|289.441 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,79462
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|340.080 (2023)
349.429 (2022)
370.105 (2021)
363.000 (2020)
|296,77594
283,68051
229,88146
264,46983
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
|26
26
3
21
|368.506 (2023)
431.083 (2022)
Dolmadı (2021)
416.000 (2020)
|289,97390
265,20341
Dolmadı
251,86610
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
—
|—
2
—
—
|— (2023)
124.816 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
384,30718
Dolmadı
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|240+6+0+0+0
240+6
240+6
240+6
|246
246
246
246
|28.382 (2023)
36.972 (2022)
43.291 (2021)
17.500 (2020)
|412,42116
412,80912
353,64680
419,70794
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|70.933 (2023)
102.895 (2022)
114.889 (2021)
144.000 (2020)
|385,30450
377,55455
313,77310
345,16624
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|74
72
72
62
|71.366 (2023)
85.165 (2022)
89.474 (2021)
68.300 (2020)
|385,08090
385,66274
325,26860
379,90262
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|103.732 (2023)
121.304 (2022)
110.596 (2021)
103.000 (2020)
|370,39188
369,75394
315,56592
362,85057
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|130.601 (2023)
150.369 (2022)
134.901 (2021)
85.000 (2020)
|360,08941
358,75205
305,87226
371,42646
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|192.027 (2023)
227.091 (2022)
265.955 (2021)
281.000 (2020)
|341,37444
335,49768
270,02363
302,47788
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|352.028 (2023)
389.167 (2022)
427.542 (2021)
398.000 (2020)
|309,08052
303,20064
243,40679
277,95511
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|357.808 (2023)
372.328 (2022)
372.358 (2021)
280.000 (2020)
|308,16221
305,92563
251,32729
302,60648
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|384.946 (2023)
343.378 (2022)
312.201 (2021)
244.000 (2020)
|304,01810
310,87261
261,16560
312,02829
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|405.387 (2023)
436.500 (2022)
483.929 (2021)
471.000 (2020)
|301,02420
296,08175
236,20556
265,71442
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|409.674 (2023)
420.096 (2022)
437.797 (2021)
373.000 (2020)
|300,40429
298,48410
242,05419
282,53278
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|473.997 (2023)
481.453 (2022)
499.153 (2021)
384.000 (2020)
|291,71352
289,90622
234,31745
280,43748
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|480.773 (2023)
464.629 (2022)
505.623 (2021)
412.000 (2020)
|290,83621
292,12656
233,50631
275,42816
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|488.838 (2023)
450.483 (2022)
480.321 (2021)
389.000 (2020)
|289,82661
294,07509
236,65259
279,57921
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İktisat
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|494.546 (2023)
515.052 (2022)
562.860 (2021)
504.000 (2020)
|289,12900
285,62824
223,59712
260,76115
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|534.227 (2023)
504.304 (2022)
544.782 (2021)
464.000 (2020)
|284,34127
286,96907
227,71128
266,79172
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|618.682 (2023)
468.777 (2022)
461.189 (2021)
322.000 (2020)
|274,94282
291,56265
239,04430
292,98867
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
45
82
|621.909 (2023)
633.653 (2022)
Dolmadı (2021)
535.000 (2020)
|274,59605
272,19983
Dolmadı
256,37517
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
45
72
|635.127 (2023)
679.451 (2022)
Dolmadı (2021)
448.000 (2020)
|273,21325
267,58276
Dolmadı
269,45676
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
54
93
|639.712 (2023)
661.209 (2022)
Dolmadı (2021)
551.000 (2020)
|272,73414
269,38432
Dolmadı
254,16440
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İktisat
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
5
52
|647.694 (2023)
723.307 (2022)
Dolmadı (2021)
617.000 (2020)
|271,89812
263,39984
Dolmadı
245,82275
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
60+2
|42
41
28
62
|696.539 (2023)
657.168 (2022)
Dolmadı (2021)
589.000 (2020)
|267,01440
269,78335
Dolmadı
249,24628
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Maliye
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|84
72
28
72
|731.991 (2023)
779.328 (2022)
Dolmadı (2021)
577.000 (2020)
|263,61711
258,31136
Dolmadı
250,74089
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
—
62
|750.226 (2023)
847.936 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)
|261,92667
252,43040
Dolmadı
240,60046
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
8
62
|755.304 (2023)
770.992 (2022)
Dolmadı (2021)
711.000 (2020)
|261,44947
259,04382
Dolmadı
235,07915
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
15
62
|841.205 (2023)
841.954 (2022)
Dolmadı (2021)
713.000 (2020)
|253,78581
252,92809
Dolmadı
234,82781
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İslam İktisadı ve Finans
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
20
—
|962.103 (2023)
1.021.216 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|243,79589
238,88141
Dolmadı
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|21.877 (2023)
23.090 (2022)
24.052 (2021)
— (2020)
|416,09625
402,32641
360,52783
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.963 (2023)
18.520 (2022)
16.016 (2021)
13.300 (2020)
|415,86584
415,93711
387,32777
408,82688
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|35.072 (2023)
37.337 (2022)
37.234 (2021)
38.300 (2020)
|384,07463
362,90056
319,47645
322,93531
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|49.572 (2023)
52.450 (2022)
49.250 (2021)
50.900 (2020)
|351,12966
324,51744
282,14653
284,25198
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|52.542 (2023)
53.483 (2022)
48.255 (2021)
43.400 (2020)
|344,54961
321,93198
285,16350
306,87755
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.938 (2023)
17.408 (2022)
11.512 (2021)
14.100 (2020)
|413,56485
406,69970
371,11559
396,46343
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.129 (2023)
25.003 (2022)
24.548 (2021)
22.600 (2020)
|399,03163
397,38661
350,88865
383,40938
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|52+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|54
52
52
62
|32.624 (2023)
39.221 (2022)
26.084 (2021)
24.300 (2020)
|388,75063
384,82341
349,17595
381,35747
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|76.882 (2023)
80.778 (2022)
67.872 (2021)
49.200 (2020)
|362,65480
361,43854
318,92177
359,25480
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|106.664 (2023)
111.185 (2022)
125.849 (2021)
129.000 (2020)
|351,13247
349,87839
296,10521
323,21060
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5
|190
185
185
205
|172.773 (2023)
121.501 (2022)
86.650 (2021)
58.700 (2020)
|332,20880
346,49341
310,30603
353,26444
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|175.954 (2023)
174.031 (2022)
199.599 (2021)
140.000 (2020)
|331,44379
332,09867
276,62292
319,46033
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
41
—
|189.619 (2023)
196.975 (2022)
241.259 (2021)
— (2020)
|328,25721
326,90832
268,06813
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|203.526 (2023)
221.744 (2022)
245.262 (2021)
154.000 (2020)
|325,24791
321,77107
267,28209
315,49165
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|84
82
82
72
|217.658 (2023)
201.260 (2022)
191.180 (2021)
149.000 (2020)
|322,27477
325,99295
278,52015
316,82595
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İletişim ve Tasarımı
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|242.765 (2023)
247.962 (2022)
246.570 (2021)
212.000 (2020)
|317,36946
316,81191
267,02120
300,74516
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|261.686 (2023)
292.997 (2022)
368.716 (2021)
220.000 (2020)
|313,90484
309,19183
247,21159
298,73171
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0+0+1+0
20+0
20+0
—
|21
20
20
—
|285.174 (2023)
279.717 (2022)
282.556 (2021)
— (2020)
|309,83981
311,33652
260,51514
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|332.337 (2023)
312.631 (2022)
326.887 (2021)
282.000 (2020)
|302,43859
306,08611
253,35223
286,04448
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|347.499 (2023)
350.767 (2022)
387.395 (2021)
265.000 (2020)
|300,21004
300,45092
244,58479
289,30463
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4
|143
139
139
154
|356.109 (2023)
280.043 (2022)
322.686 (2021)
109.000 (2020)
|299,00274
311,28300
254,01078
330,13445
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
49
52
|402.467 (2023)
430.667 (2022)
Dolmadı (2021)
277.000 (2020)
|292,70525
289,78866
Dolmadı
287,01142
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|441.034 (2023)
468.408 (2022)
494.931 (2021)
376.000 (2020)
|287,85115
285,17473
230,52810
269,30173
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|15+0+0+1+0
15+0
15+0
—
|16
15
15
—
|443.865 (2023)
323.962 (2022)
400.725 (2021)
— (2020)
|287,50616
304,37255
242,77958
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
73
82
|448.496 (2023)
503.254 (2022)
Dolmadı (2021)
355.000 (2020)
|286,93990
281,12120
Dolmadı
272,81879
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|377.677 (2023)
392.971 (2022)
|357,61230
350,33059
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|441.602 (2023)
417.306 (2022)
|347,46592
346,17890
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|481.128 (2023)
612.314 (2022)
|341,87967
319,31173
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|548.039 (2023)
556.950 (2022)
|333,28450
326,00472
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+0
82+3
|84
85
|554.411 (2023)
593.796 (2022)
|332,50335
321,47294
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|561.688 (2023)
510.233 (2022)
|331,62471
332,20116
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|563.056 (2023)
521.558 (2022)
|331,46144
330,64009
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Mekatronik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|595.735 (2023)
607.450 (2022)
|327,64152
319,87415
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|596.374 (2023)
576.131 (2022)
|327,57183
323,61873
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|599.004 (2023)
692.995 (2022)
|327,26885
310,48218
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|678.225 (2023)
664.137 (2022)
|318,75431
313,56790
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Fizyoterapi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|680.456 (2023)
645.484 (2022)
|318,52436
315,59539
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|721.082 (2023)
713.923 (2022)
|314,51667
308,33066
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|724.605 (2023)
868.202 (2022)
|314,17923
293,95509
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|749.757 (2023)
853.142 (2022)
|311,77338
295,24673
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Optisyenlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|783.417 (2023)
766.387 (2022)
|308,64330
303,22407
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|814.389 (2023)
713.279 (2022)
|305,87099
308,39621
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+0
82+3
|84
85
|827.868 (2023)
752.996 (2022)
|304,69896
304,50400
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.036.189 (2023)
929.931 (2022)
|287,86213
288,75709
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.070.716 (2023)
1.204.639 (2022)
|285,30869
268,57164
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.110.280 (2023)
1.113.658 (2022)
|282,43077
274,78987
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3+0+3+0
91+3
|96
94
|1.186.351 (2023)
1.198.775 (2022)
|277,07625
268,95994
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.237.319 (2023)
1.234.134 (2022)
|273,55704
266,63176
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.322.563 (2023)
1.391.985 (2022)
|267,91802
256,84817
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.357.670 (2023)
1.448.700 (2022)
|265,65285
253,57672