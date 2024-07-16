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Haberler Yaşam SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:42

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YKS tercihleri ile birlikte gündemde! Üniversite taban puanları ile hangi okulun en az kaç puanla öğrenci alımı yaptığı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 2 yıllık ve 4 yıllık Sakarya Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri mercek altında. İşte, ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri sorgulanıyor. YKS tercih tarihleri öncesinde adayların üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. Sakarya Üniversitesi en çok tercih edilen üniversiteler sıralamasına yer alırken 2 yıllık ve 4 yıllık Sakarya Üniversitesi taban puanları tablosu yakından inceleniyor. İşte, Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıp SAY 155+4+0+0+0
150+4
140+4
150+4		 159
154
144
154		 18.608 (2023)
18.877 (2022)
15.215 (2021)
13.500 (2020)		 499,99242
497,95223
442,73881
503,65392
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 34.930 (2023)
33.532 (2022)
28.947 (2021)
27.900 (2020)		 476,99800
477,72083
419,25688
482,36733
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 39.543 (2023)
43.553 (2022)
51.458 (2021)
55.900 (2020)		 471,25102
465,39711
390,52979
448,38186
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
60+2		 77
77
72
62		 42.654 (2023)
46.098 (2022)
58.340 (2021)
71.700 (2020)		 467,53766
462,18472
382,82015
430,29567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 51.990 (2023)
56.373 (2022)
67.659 (2021)
71.600 (2020)		 456,82768
450,24606
372,99872
430,44503
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 69.595 (2023)
77.411 (2022)
86.515 (2021)
88.900 (2020)		 437,73562
427,37662
354,78424
411,18889
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 70.119 (2023)
76.907 (2022)
80.749 (2021)
77.500 (2020)		 437,18946
427,88419
360,10724
423,60735
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 91.430 (2023)
102.209 (2022)
120.027 (2021)
110.000 (2020)		 416,41035
403,45591
327,40690
389,23034
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 91.560 (2023)
105.347 (2022)
133.505 (2021)
149.000 (2020)		 416,29101
400,64626
317,99881
356,66328
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 85+3+0+0+0
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 94.418 (2023)
107.009 (2022)
114.729 (2021)
105.000 (2020)		 413,70817
399,17295
331,30899
394,39506
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 106.752 (2023)
125.803 (2022)
134.188 (2021)
119.000 (2020)		 403,17290
383,49045
317,55458
381,48062
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 52+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 54
52
52
62		 110.899 (2023)
100.554 (2022)
89.884 (2021)
84.400 (2020)		 399,82259
404,99452
351,76577
416,05015
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 25+1+0+0+0
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 129.538 (2023)
149.512 (2022)
172.600 (2021)
182.000 (2020)		 385,61270
366,36311
295,22711
334,94616
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 136.197 (2023)
160.201 (2022)
171.665 (2021)
148.000 (2020)		 380,94393
359,31979
295,71445
357,67185
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 138
134
134
134		 151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)		 370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Mimarlık SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 169.000 (2023)
168.360 (2022)
154.585 (2021)
130.000 (2020)		 360,44636
354,40418
305,02922
371,70952
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 186.239 (2023)
228.284 (2022)
253.167 (2021)
240.000 (2020)		 351,24021
324,30729
261,81601
306,00321
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 221.886 (2023)
216.234 (2022)
209.874 (2021)
214.000 (2020)		 334,92044
329,60202
277,97860
317,69369
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
30
61		 232.532 (2023)
298.706 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 330,59080
298,34647
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Matematik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 250.260 (2023)
278.559 (2022)
313.962 (2021)
289.000 (2020)		 323,88016
305,03120
244,12966
286,85018
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 258.427 (2023)
283.046 (2022)
293.841 (2021)
254.000 (2020)		 320,94436
303,46003
249,53965
299,90678
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 266.599 (2023)
275.339 (2022)
285.971 (2021)
257.000 (2020)		 318,14834
306,09644
251,72738
298,67816
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 41+2+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 43
41
41
41		 274.167 (2023)
269.562 (2022)
249.530 (2021)
246.000 (2020)		 315,64052
308,14973
263,02022
303,31525
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Kimya SAY 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 284.720 (2023)
302.179 (2022)
324.379 (2021)
324.000 (2020)		 312,24404
297,24235
241,50401
275,25583
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 8
6
4
4		 289.441 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,79462
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Biyoloji SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 340.080 (2023)
349.429 (2022)
370.105 (2021)
363.000 (2020)		 296,77594
283,68051
229,88146
264,46983
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Fizik SAY 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1		 26
26
3
21		 368.506 (2023)
431.083 (2022)
Dolmadı (2021)
416.000 (2020)		 289,97390
265,20341
Dolmadı
251,86610
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2

 — (2023)
124.816 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
384,30718
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Hukuk EA 240+6+0+0+0
240+6
240+6
240+6		 246
246
246
246		 28.382 (2023)
36.972 (2022)
43.291 (2021)
17.500 (2020)		 412,42116
412,80912
353,64680
419,70794
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 70.933 (2023)
102.895 (2022)
114.889 (2021)
144.000 (2020)		 385,30450
377,55455
313,77310
345,16624
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Psikoloji EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 74
72
72
62		 71.366 (2023)
85.165 (2022)
89.474 (2021)
68.300 (2020)		 385,08090
385,66274
325,26860
379,90262
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 103.732 (2023)
121.304 (2022)
110.596 (2021)
103.000 (2020)		 370,39188
369,75394
315,56592
362,85057
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 130.601 (2023)
150.369 (2022)
134.901 (2021)
85.000 (2020)		 360,08941
358,75205
305,87226
371,42646
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 192.027 (2023)
227.091 (2022)
265.955 (2021)
281.000 (2020)		 341,37444
335,49768
270,02363
302,47788
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 352.028 (2023)
389.167 (2022)
427.542 (2021)
398.000 (2020)		 309,08052
303,20064
243,40679
277,95511
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 357.808 (2023)
372.328 (2022)
372.358 (2021)
280.000 (2020)		 308,16221
305,92563
251,32729
302,60648
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 384.946 (2023)
343.378 (2022)
312.201 (2021)
244.000 (2020)		 304,01810
310,87261
261,16560
312,02829
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İşletme EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 405.387 (2023)
436.500 (2022)
483.929 (2021)
471.000 (2020)		 301,02420
296,08175
236,20556
265,71442
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 409.674 (2023)
420.096 (2022)
437.797 (2021)
373.000 (2020)		 300,40429
298,48410
242,05419
282,53278
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Maliye EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 473.997 (2023)
481.453 (2022)
499.153 (2021)
384.000 (2020)		 291,71352
289,90622
234,31745
280,43748
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sosyoloji EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 480.773 (2023)
464.629 (2022)
505.623 (2021)
412.000 (2020)		 290,83621
292,12656
233,50631
275,42816
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 488.838 (2023)
450.483 (2022)
480.321 (2021)
389.000 (2020)		 289,82661
294,07509
236,65259
279,57921
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İktisat EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 494.546 (2023)
515.052 (2022)
562.860 (2021)
504.000 (2020)		 289,12900
285,62824
223,59712
260,76115
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 534.227 (2023)
504.304 (2022)
544.782 (2021)
464.000 (2020)		 284,34127
286,96907
227,71128
266,79172
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 618.682 (2023)
468.777 (2022)
461.189 (2021)
322.000 (2020)		 274,94282
291,56265
239,04430
292,98867
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
45
82		 621.909 (2023)
633.653 (2022)
Dolmadı (2021)
535.000 (2020)		 274,59605
272,19983
Dolmadı
256,37517
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
45
72		 635.127 (2023)
679.451 (2022)
Dolmadı (2021)
448.000 (2020)		 273,21325
267,58276
Dolmadı
269,45676
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
54
93		 639.712 (2023)
661.209 (2022)
Dolmadı (2021)
551.000 (2020)		 272,73414
269,38432
Dolmadı
254,16440
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İktisat
(İÖ)(Ücretli)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
5
52		 647.694 (2023)
723.307 (2022)
Dolmadı (2021)
617.000 (2020)		 271,89812
263,39984
Dolmadı
245,82275
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sosyoloji
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
60+2		 42
41
28
62		 696.539 (2023)
657.168 (2022)
Dolmadı (2021)
589.000 (2020)		 267,01440
269,78335
Dolmadı
249,24628
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Maliye
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 84
72
28
72		 731.991 (2023)
779.328 (2022)
Dolmadı (2021)
577.000 (2020)		 263,61711
258,31136
Dolmadı
250,74089
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62

62		 750.226 (2023)
847.936 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)		 261,92667
252,43040
Dolmadı
240,60046
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Ekonometri EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
8
62		 755.304 (2023)
770.992 (2022)
Dolmadı (2021)
711.000 (2020)		 261,44947
259,04382
Dolmadı
235,07915
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Felsefe EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
15
62		 841.205 (2023)
841.954 (2022)
Dolmadı (2021)
713.000 (2020)		 253,78581
252,92809
Dolmadı
234,82781
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İslam İktisadı ve Finans EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
20
 962.103 (2023)
1.021.216 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 243,79589
238,88141
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 21.877 (2023)
23.090 (2022)
24.052 (2021)
— (2020)		 416,09625
402,32641
360,52783
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.963 (2023)
18.520 (2022)
16.016 (2021)
13.300 (2020)		 415,86584
415,93711
387,32777
408,82688
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 35.072 (2023)
37.337 (2022)
37.234 (2021)
38.300 (2020)		 384,07463
362,90056
319,47645
322,93531
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 49.572 (2023)
52.450 (2022)
49.250 (2021)
50.900 (2020)		 351,12966
324,51744
282,14653
284,25198
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80+2+0+2+0
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 52.542 (2023)
53.483 (2022)
48.255 (2021)
43.400 (2020)		 344,54961
321,93198
285,16350
306,87755
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.938 (2023)
17.408 (2022)
11.512 (2021)
14.100 (2020)		 413,56485
406,69970
371,11559
396,46343
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.129 (2023)
25.003 (2022)
24.548 (2021)
22.600 (2020)		 399,03163
397,38661
350,88865
383,40938
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 52+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 54
52
52
62		 32.624 (2023)
39.221 (2022)
26.084 (2021)
24.300 (2020)		 388,75063
384,82341
349,17595
381,35747
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 76.882 (2023)
80.778 (2022)
67.872 (2021)
49.200 (2020)		 362,65480
361,43854
318,92177
359,25480
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 106.664 (2023)
111.185 (2022)
125.849 (2021)
129.000 (2020)		 351,13247
349,87839
296,10521
323,21060
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5+0+5+0
180+5
180+5
200+5		 190
185
185
205		 172.773 (2023)
121.501 (2022)
86.650 (2021)
58.700 (2020)		 332,20880
346,49341
310,30603
353,26444
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 175.954 (2023)
174.031 (2022)
199.599 (2021)
140.000 (2020)		 331,44379
332,09867
276,62292
319,46033
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
41
 189.619 (2023)
196.975 (2022)
241.259 (2021)
— (2020)		 328,25721
326,90832
268,06813
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 203.526 (2023)
221.744 (2022)
245.262 (2021)
154.000 (2020)		 325,24791
321,77107
267,28209
315,49165
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 84
82
82
72		 217.658 (2023)
201.260 (2022)
191.180 (2021)
149.000 (2020)		 322,27477
325,99295
278,52015
316,82595
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İletişim ve Tasarımı SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 242.765 (2023)
247.962 (2022)
246.570 (2021)
212.000 (2020)		 317,36946
316,81191
267,02120
300,74516
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Tarih SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 261.686 (2023)
292.997 (2022)
368.716 (2021)
220.000 (2020)		 313,90484
309,19183
247,21159
298,73171
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20+0+0+1+0
20+0
20+0
 21
20
20
 285.174 (2023)
279.717 (2022)
282.556 (2021)
— (2020)		 309,83981
311,33652
260,51514
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 332.337 (2023)
312.631 (2022)
326.887 (2021)
282.000 (2020)		 302,43859
306,08611
253,35223
286,04448
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 347.499 (2023)
350.767 (2022)
387.395 (2021)
265.000 (2020)		 300,21004
300,45092
244,58479
289,30463
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 135+4+0+4+0
135+4
135+4
150+4		 143
139
139
154		 356.109 (2023)
280.043 (2022)
322.686 (2021)
109.000 (2020)		 299,00274
311,28300
254,01078
330,13445
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
49
52		 402.467 (2023)
430.667 (2022)
Dolmadı (2021)
277.000 (2020)		 292,70525
289,78866
Dolmadı
287,01142
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 441.034 (2023)
468.408 (2022)
494.931 (2021)
376.000 (2020)		 287,85115
285,17473
230,52810
269,30173
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 15+0+0+1+0
15+0
15+0
 16
15
15
 443.865 (2023)
323.962 (2022)
400.725 (2021)
— (2020)		 287,50616
304,37255
242,77958
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
73
82		 448.496 (2023)
503.254 (2022)
Dolmadı (2021)
355.000 (2020)		 286,93990
281,12120
Dolmadı
272,81879
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 377.677 (2023)
392.971 (2022)		 357,61230
350,33059
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 441.602 (2023)
417.306 (2022)		 347,46592
346,17890
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Adalet TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 481.128 (2023)
612.314 (2022)		 341,87967
319,31173
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 548.039 (2023)
556.950 (2022)		 333,28450
326,00472
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+0
82+3		 84
85		 554.411 (2023)
593.796 (2022)		 332,50335
321,47294
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 561.688 (2023)
510.233 (2022)		 331,62471
332,20116
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 563.056 (2023)
521.558 (2022)		 331,46144
330,64009
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Mekatronik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 595.735 (2023)
607.450 (2022)		 327,64152
319,87415
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 596.374 (2023)
576.131 (2022)		 327,57183
323,61873
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 599.004 (2023)
692.995 (2022)		 327,26885
310,48218
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 678.225 (2023)
664.137 (2022)		 318,75431
313,56790
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Fizyoterapi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 680.456 (2023)
645.484 (2022)		 318,52436
315,59539
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 721.082 (2023)
713.923 (2022)		 314,51667
308,33066
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 724.605 (2023)
868.202 (2022)		 314,17923
293,95509
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 749.757 (2023)
853.142 (2022)		 311,77338
295,24673
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Optisyenlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 783.417 (2023)
766.387 (2022)		 308,64330
303,22407
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 814.389 (2023)
713.279 (2022)		 305,87099
308,39621
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+0
82+3		 84
85		 827.868 (2023)
752.996 (2022)		 304,69896
304,50400
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.036.189 (2023)
929.931 (2022)		 287,86213
288,75709
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.070.716 (2023)
1.204.639 (2022)		 285,30869
268,57164
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.110.280 (2023)
1.113.658 (2022)		 282,43077
274,78987
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3+0+3+0
91+3		 96
94		 1.186.351 (2023)
1.198.775 (2022)		 277,07625
268,95994
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.237.319 (2023)
1.234.134 (2022)		 273,55704
266,63176
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.322.563 (2023)
1.391.985 (2022)		 267,91802
256,84817
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.357.670 (2023)
1.448.700 (2022)		 265,65285
253,57672
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Sakarya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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