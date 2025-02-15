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Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
13:12
Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!
Sakarya'da 4 şüpheli, 900 kişilik WhatsApp grubu kurup şehrin bazı noktalarında kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının bilgilerini anlık paylaştı. Gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalandı. Grup üyelerinin suç dosyası kabarık çıktı!