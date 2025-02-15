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Haberler Yaşam Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:12

Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

Sakarya'da 4 şüpheli, 900 kişilik WhatsApp grubu kurup şehrin bazı noktalarında kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının bilgilerini anlık paylaştı. Gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalandı. Grup üyelerinin suç dosyası kabarık çıktı!

İHA
Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurulan bir WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı bilgisini aldı.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

Durumun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde; 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş-dönüş istikametinde D-650 kara yolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit edildi.

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Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

900 kişinin içerisinde bulunduğu 'Kocaali-Karasu Dikkat' isimli grup, jandarmanın başarılı operasyonu ile deşifre edildi. 'Suçluyu Kayırma Suçu' çerçevesinde başlatılan operasyonda grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P. (37), grubun diğer yöneticileri; E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suçluyu Kayırma' suçu ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren olay: 900 kişilik WhatApp grubu kurup öyle şeyler paylaştılar ki!

150 KİŞİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI!

Öte yandan, 900 kişilik üyesinin bulunan grubun 150 üyesinin de; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve çeşitli kaçakçılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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