Sakarya’da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhaneden...

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yonca Haymana Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.