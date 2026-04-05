Sakarya'daki maçta acı olay! Teknik direktör Mustafa Bebe hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 05.04.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 18:16
Sakarya'daki maçta acı olay! Teknik direktör Mustafa Bebe hayatını kaybetti
Sakarya'daki Ampute Futbol Süper Ligi mücadelesinde kahreden bir olay yaşandı. Depsaş Enerji'nin tecrübeli hocası Mustafa Bebe, maçın 17. dakikasında bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe'ye ilk müdahaleyi futbolcular, hakemler ve teknik heyet yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı...