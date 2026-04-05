Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sakarya'daki maçta acı olay! Teknik direktör Mustafa Bebe hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 05.04.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 18:16

Sakarya'daki Ampute Futbol Süper Ligi mücadelesinde kahreden bir olay yaşandı. Depsaş Enerji'nin tecrübeli hocası Mustafa Bebe, maçın 17. dakikasında bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe'ye ilk müdahaleyi futbolcular, hakemler ve teknik heyet yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı...

  • ABONE OL
Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde ağırladı.

1-1 eşitlikle devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.

Bebe'nin fenalaşıp yere düştüğü anlar ve yapılan müdahale kameraya yansıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!