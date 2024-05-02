SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir.