Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:00

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

Sakla Beni final bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'de Perşembe günleri yayına gelen dizinin fragmanının yayınlanmasıyla 26. bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Herkesin içini rahatlatan gerçek ortaya çıkarken hiç beklemeyen bir anda Naz'ın doğumu başlar. İncila'dan sürpriz haberi alan Mete büyük bir mutluluk yaşarken, zaman herkese ihtiyacı olan güzel günleri getirir. İşte, Sakla Beni 26. bölüm izle!

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Kamil Güler gibi birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı sakla beni yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Sevilen dizi bu akşam final bölümüyle izleyenleriyle son kez buluşuyor. İşte, Sakla Beni final bölümü izle!

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE

Sakla Beni 26. bölüm Star TV ekranlarında saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Kamil Güler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi 26. bölüm ile final yaptı.

İşte, final bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Naz'ın verdiği aldatılma haberi İncila ve Mete'yi şoka uğratırken, onu sakinleştirmek için büyük çaba harcarlar. Hamile olduğunun müjdesini Mete ile paylaşmak için sabırsızlanan İncila'ya beklediği uygun an bir türlü gelmez.

https://www.youtube.com/@saklabeni

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir.

SAKLA BENİ 26. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Sakla Beni FİNAL bölümü izle!

Naz'ın aldatılma konusu Mete ile İncila'nın aralarında problemler yaşamasına neden olur.

SON DAKİKA