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Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:46

Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelen Sakla Beni bitiyor mu, final mi yapıyor yayımlanan fragmanların ardından belli oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı dizi 26. bölüm ile 2 Mayıs günü ekranlarda. Peki; Sakla Beni neden final yapıyor? İşte, final bölümüne dair merak edilenler...

Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

Sakla Beni bitiyor mu sorusuna yanıt arayan dizinin takipçileri fragmanlarla buluştu. İncila ve Naz arasındaki ilişkinin geldiği nokta yeni bölümde takip edilecek. Star TV dizisi hakkında o karar belli oldu. Peki; Sakla Beni neden final yapıyor?

Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ FİNAL YAPIYOR!

Sakla Beni 26. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Her hafta perşembe günü ekranlara gelen dizi, 2 Mayıs tarihli final bölümü yle izleyicisi ile buluşuyor.

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Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizisinin son dönemde düşen reytingleri nedeniyle yeni sezon onayı alamadığı yönündeki iddialar sosyal medyada yer alıyor.

Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın verdiği aldatılma haberi İncila ve Mete'yi şoka uğratırken, onu sakinleştirmek için büyük çaba harcarlar. Hamile olduğunun müjdesini Mete ile paylaşmak için sabırsızlanan İncila'ya beklediği uygun an bir türlü gelmez.

Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir. Naz'ın aldatılma konusu Mete ile İncila'nın aralarında problemler yaşamasına neden olur.

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