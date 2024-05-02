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Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
16:46
Sakla Beni bitiyor mu, final mi? Star TV dizisi Sakla Beni neden final yapıyor, 26. bölümde neler olacak?
Star TV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelen Sakla Beni bitiyor mu, final mi yapıyor yayımlanan fragmanların ardından belli oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı dizi 26. bölüm ile 2 Mayıs günü ekranlarda. Peki; Sakla Beni neden final yapıyor? İşte, final bölümüne dair merak edilenler...