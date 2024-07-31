Giriş Tarihi: 31.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
16:31
Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Kemal Sunal fimleri arasında klasikleşen Salako oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşan yapım bu akşam takip edilecek. Filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Sunal'a başrolde Meral Zeren eşlik ediyor. Yeşilçam severler ekran başına yerini aldı. Peki; Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...