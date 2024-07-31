Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.