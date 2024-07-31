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Giriş Tarihi: 31.07.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:31

Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kemal Sunal fimleri arasında klasikleşen Salako oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluşan yapım bu akşam takip edilecek. Filmin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Sunal'a başrolde Meral Zeren eşlik ediyor. Yeşilçam severler ekran başına yerini aldı. Peki; Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Salako filmi oyuncuları ve konusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kemal Sunal'ın başrol oynadığı ilk film olarak dikkat çeken yapımda macera ve komedi unsurları ön plana çıkıyor. Filmin müzikleri ve çekim yerleri merak edilenler arasında. Peki; Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

SALAKO FİLM KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar.

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Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

SALAKO OYUNCULARI

Kemal Sunal - Salako
Meral Zeren - Emine
İhsan Yüce - Reşit Ağa
Talat Gözbak - Abuzer Efendi
Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
Sevinç Okşar
Oktar Durukan - Hamido

Salako oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Salako filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

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