Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, gök bilimcilerin Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusundan gelen verileri kullanarak yaptıkları hesaplamalar sonucunda, Güneş Sistemi'nin içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin kütlesinin Güneş'in 1,5 trilyon katı olduğu belirlendi.