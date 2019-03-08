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1,5 trilyon kütlesi büyüklükte

Giriş Tarihi: 08.03.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 18:20
Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

'nin 1,5 trilyon kütlesi büyüklüğünde olduğu hesaplandı.

Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, gök bilimcilerin Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusundan gelen verileri kullanarak yaptıkları hesaplamalar sonucunda, Sistemi'nin içinde bulunduğu 'nin kütlesinin Güneş'in 1,5 trilyon katı olduğu belirlendi.

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Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

Uzay Teleskop Bilim Enstitüsünden (STScI) Roeland van der Marel, Samanyolu'nun kütlesiyle ilgili daha kesin bilgiye sahip olmanın, başka galaksilerle yapılan kıyaslamalar açısından önemli bir kerteriz noktası olacağını belirtti.

Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

Samanyolu'nun büyüklüğü önceki araştırmalarda 500 milyar ila 3 trilyon kütlesi olarak hesaplanmıştı.

Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

Gök biliminde kütle ölçüm birimi olarak kullanılan " kütlesi", Dünya'daki yer çekimi koşullarına göre 10'un 30'uncu kuvvetinin 2 katı kilogram ağırlığına denk geliyor.

Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte
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Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte
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