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Haberler Yaşam Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 23:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 23:09

kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? nedir ve ne zaman olmuştur?

İçişleri Bakanı , A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisini değerlendiren Bakan Soylu, 'nı hatırlatarak "Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. gidip bunu ihbar ediyor." sözlerini kullandı. Bu durumun ardından Samet Kuşçu kimdir, rütbesi neydi ve tarihte önemi nedir sorularının yanıtları merak konusu oldu. Tarihte Dokuz Subayı Olayı olarak bilinen hadise, bir grup subayın Demokrat Parti iktidarına darbe hazırlığına girişmesi ve yakalanarak yargılanmalarıdır.

Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

İçişleri Bakanı , A Haber ekranlarında 104 emekli amiralin darbeli imalı bildirisini değerlendirdi. Bu bildirinin fitne ve istismar bildirisi olduğunu belirten Süleyman Soylu, ile beraber Dokuz Subay Olayını da hatırlattı. Öyle ki, Bakan Soylu, "Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı." sözlerini kullandı.

DOKUZ SUBAY OLAYI'NIN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ SAMET KUŞÇU KİMDİR?

Bu açıklamaların ardından Samet Kuşçu'nun hayatı ve merak konusu oldu. Samet Kuşçu, 1958 yılında Demokrat Parti hükümetine karşı askeri bir darbe girişimi olduğunu ortaya çıkaran Dokuz Subay Olayı'nın en önemli aktörüdür.

Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

SAMET KUŞÇU KİMDİR?

1918'de toprak ağası bir babanın oğlu olarak Antakya'da doğmuş, 1938'de Kuleli Askeri Lisesi'ni birincilikle bitirerek subay kariyerine başlamıştır. 1949'da Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. 1949-1953 arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Dış Şube Protokol Müdürlüğü, 1954-1956 arasında Paris'te NATO Başkumandanlık Karargahı'nda İstihbarat Dairesi Şube Müdürlüğü yapmıştır. 1958'de Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Temsil Bürosu Başkanlığını yürütürken patlak vermiştir.

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Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

Yarbay Faruk Güventürk'ün önderlik ettiği ve Adnan Menderes Hükümetini yıkmayı planlayan bir cuntaya katılan , bir süre sonra darbe planlarını Hükümete ihbar etmiş ve dokuz subay yargılanmıştır. Yargılanan cuntacı subaylardan sekizi beraat ederken, darbe girişimini ortaya çıkaran Samet Kuşçu "orduyu isyana teşvik" suçuyla mahkûm edilerek hapse konmuş ve ordudan ihraç edilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi yapıldığında Kuşçu'nun isimlerini verdiği askerlerin gerçekten de siyasal faaliyetler içinde oldukları ortaya çıkmıştır.

Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

Kuşçu darbe sonrasında serbest bırakılmış, memleketi Hatay'a dönerek eğitim alanında çalışmaya karar vermiş ve Atatürk ile Ata kolejlerini kurmuştur. Haklarının iadesi ve devlet memurluğuna dönebilmek için dava açan Kuşçu bu davayı kazanmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi Savunma Bölümünde memur olarak çalışmaya başlamıştır. 1984'te Toprak Mahsulleri Ofisi'nden emekli olmuş, 16 Ekim 2004'te Antakya'da ölmüştür.

Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

DOKUZ SUBAY OLAYI NEDİR?

Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelmesinden sonra ordu içinde gizli bir örgüt kuran bir grup subay 1950'lerin ikinci yarısında örgütü genişletmeye başladı. Örgütün İstanbul grubunda yer alan Yarbay Faruk Güventürk ile Binbaşı Ata Tan ve Yüzbaşı Hasan Sabuncu, Kurmay Binbaşı tarafından ihbar edildiler. İhbar, İstanbul Ekspres Gazetesi sahibi ve milletvekili Mithat Perin ve İstanbul eski merkez komutanı emekli Tümgeneral Kazım Demirkan aracılığıyla hükümete yapıldı. DP iktidarına karşı darbe düzenlemek amacıyla ordu içinde gizli bir örgüt kurulduğunu içeriyordu.

Bunun üzerine sorguya çekilen Kuşçu'nun elinde somut bir delil olmadığı anlaşılınca Demirkan'ın önerisiyle Kuşçu'nın daha önce ilişki kurduğu Albay İlhami Barut ile gizli bir görüşme yapmasına ve bu sırada konuşulanların saptanmasına karar verildi. Kuşçu 24 Aralık 1957'de planlandığı gibi Barut ile buluşarak görüştü ama görüşme sırasında Kuşçu'nun sorularından kuşkulanan Barut, ihbarı doğrulayacak hiçbir açıklama yapmadı.

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