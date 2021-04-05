Samet Kuşçu kimdir, ne zaman öldü ve tarihte önemi nedir? Dokuz Subay Olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında 104 emekli amiralin darbeli imalı bildirisini değerlendirdi. Bu bildirinin fitne ve istismar bildirisi olduğunu belirten Süleyman Soylu, Samet Kuşçu ile beraber Dokuz Subay Olayını da hatırlattı. Öyle ki, Bakan Soylu, "Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı." sözlerini kullandı.

DOKUZ SUBAY OLAYI'NIN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ SAMET KUŞÇU KİMDİR?

Bu açıklamaların ardından Samet Kuşçu'nun hayatı ve Dokuz Subay Olayı merak konusu oldu. Samet Kuşçu, 1958 yılında Demokrat Parti hükümetine karşı askeri bir darbe girişimi olduğunu ortaya çıkaran Dokuz Subay Olayı'nın en önemli aktörüdür.