Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı tüm Türkiye'nin gündeminde. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuya dair övgüleri takip ediliyor. Fenerbahçe'den transfer olan genç yetenek futbol camiasının odağında. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler oynayacak mı, kadroda var mı? İşte, detaylar...