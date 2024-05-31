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Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:02
Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran günü Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak. Futbolseverlerin odağı dışında milli futbolcumuz Arda Güler'in takımda yer alması nedeniyle ülkemizden maça ilgi oldukça yoğun. Ancak genç yıldızın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik adam Ancelotti kararını verdi. Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı belli oldu. İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı final maçında hangi takımın kupa kaldıracağı merak konusu. Peki; Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler oynayacak mı, kadroda var mı?