Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:02

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti'den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran günü Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak. Futbolseverlerin odağı dışında milli futbolcumuz Arda Güler'in takımda yer alması nedeniyle ülkemizden maça ilgi oldukça yoğun. Ancak genç yıldızın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik adam Ancelotti kararını verdi. Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı belli oldu. İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı final maçında hangi takımın kupa kaldıracağı merak konusu. Peki; Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler oynayacak mı, kadroda var mı?

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı tüm Türkiye'nin gündeminde. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuya dair övgüleri takip ediliyor. Fenerbahçe'den transfer olan genç yetenek futbol camiasının odağında. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler oynayacak mı, kadroda var mı? İşte, detaylar...

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi final maçı İngiltere Wembley Stadında gerçekleşecek.

Karşılaşmanın Exxen ve TV8,5 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Borussia Dortmund Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'in süre alıp almayacağı merak konusuydu.

Teknik direktör Ancelotti konuyla ilgili açıklamada bulundu:

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."

Genç yeteneğe yeşil ışık yakan teknik adamın açıklaması ardından Real Madrid'in final kadrosu belli oldu:

Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti’den Real Madrid final kadrosu için Arda Güler kararı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI KADROSUNDA ARDA GÜLER VAR MI?

Arda Güler'in de yer aldığı kadro şöyle:

Kaleci: Courtois, Lunin, Kepa, Fran

Defans: Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Ferland Mendy

SON DAKİKA