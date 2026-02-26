ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: Son 16 kurası ne zaman çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dozajı, lig aşamasının tamamlanması ve play-off turuyla birlikte zirveye ulaştı. Tur atlaması halinde temsilcimiz Galatasaray'ın ve dünya devlerinin son 16 turu eşleşmeleri için geri sayım başladı. Futbol dünyasının kilitlendiği kura çekimi töreninde, doğrudan tur atlayan ilk 8 takım ile play-off engelini aşan ekiplerin eşleşme prosedürü uygulanacak. İşte 2026 kura takvimine dair tüm detaylar.