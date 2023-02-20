Haberler Yaşam Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:54

Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biri ve Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş illerinden biri olan Samsun, Türkiye coğrafyasının en kuzeyinde merkezî bir noktada yer almaktadır. 17 ilçesi ile büyük bir nüfusa sahiptir. Güneyinde Tokat ve Amasya, batısında ise Çorum ve Sinop illeri ile çevrili olmasıyla beraber iyi bir konuma sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Samsun geçmiş tarihi ve doğal güzellikleriyle her sene turistlerin ilgisini çeken bir şehir olmuştur. Samsun'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Samsun gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…