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Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:54

Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biri ve Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş illerinden biri olan Samsun, Türkiye coğrafyasının en kuzeyinde merkezî bir noktada yer almaktadır. 17 ilçesi ile büyük bir nüfusa sahiptir. Güneyinde Tokat ve Amasya, batısında ise Çorum ve Sinop illeri ile çevrili olmasıyla beraber iyi bir konuma sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Samsun geçmiş tarihi ve doğal güzellikleriyle her sene turistlerin ilgisini çeken bir şehir olmuştur. Samsun'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Samsun gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Karadeniz Bölgesi'nin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından en gelişmiş şehri olan Samsun, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin başlangıç durağı olması nedeniyle özel bir konuma sahiptir. "Karadeniz'in Başkenti" ve "Atatürk'ün Şehri" olarak da anılmaktadır. Samsun coğrafyasının %45'ini dağlar, %37'sini platolar, %18'ini ise ovalar oluşturmaktadır. Bu yönüyle de turistlerin ilgisini çekmektedir. Samsun'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Samsun gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Samsun'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • GAZİ MÜZESİ
  • AMİSOS TEPESİ
  • BANDIRMA GEMİ MÜZESİ
  • AMAZON KÖYÜ
  • SAMSUN HAYVANAT BAHÇESİ
  • ONUR ANITI
  • TEKKEKÖY MAĞARALARI
  • KURTULUŞ YOLU
  • KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ
  • LÂDİK AKDAĞ TURİZM MERKEZİ
  • BAFRA KOLAY TURİZM MERKEZİ
  • ATAKUM SAHİL YOLU
  • CANİK OYUNCAK MÜZESİ
  • İKİZTEPE
  • SAHİLLER
  • SAMSUN KENT MÜZESİ
  • ŞAHİNKAYA KANYONU
  • ANADOLU ASLANI
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Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • HAVZA 25 MAYIS TERMAL VE KAPLICALAR BÖLGESİ İMARET MAHALLESİ TURİZM MERKEZLERİ
  • VEZİRKÖPRÜ TURİZM MERKEZİ
  • DÜNDAR TEPE / ÖKSÜRÜK TEPE
  • 19 MAYIS TURİZM MERKEZİ
  • AYVACIK TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
  • HAVZA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
  • SAHİL YOLU
  • SAMSUN PLAJLARI
  • SAMSUN PANORAMA MÜZESİ
  • BAFRA ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • GÖĞCELİ CAMİİ
  • KALEDORUĞU HÖYÜĞÜ
  • SU KAYAĞI PARKI
  • ALAÇAM MÜBADELE MÜZESİ
  • YAŞAR DOĞU MÜZE EVİ
  • AKPINAR EĞİTİM MÜZESİ
  • SADİ TEKKESİ KUVAYİ MİLLİYE MÜZESİ
  • BAFRA TÜTÜN MÜZESİ
Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı
  2. Amisos Tepesi
  3. Terme
  4. Tütün İskelesi (Kurtuluş Yolu)
  5. Onur Anıtı
  6. Gazi Müzesi
  7. Samsun Kent Müzesi
  8. Samsun 19 Mayıs
  9. Samsun Cumhuriyet Meydanı
  10. İlkadım Anıtı
  11. Çetinkaya Köprüsü
  12. Tekkeköy Mağaraları
  13. Göğceli Camii
  14. Saathane Meydanı
Samsun Gezilecek Yerler 2023 - Samsun’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Samsun Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Atakum
  2. İlkadım
  3. Bafra
  4. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu
  5. Canik
  6. Havza
  7. Samsun Ayvacık
  8. Samsun Salıpazarı
  9. Vezirköprü
  10. Ladik
  11. Vezirsuyu Tabiat Parkı
  12. Hamamyağı Kaplıcası
  13. Tekkeköy
  14. Yakakent
  15. Gümenez
  16. Alaçam
  17. Geyikkoşan
  18. Aktaş Yaylası
  19. Karacaören Şelalesi
  20. Suada Aquapark
  21. Ladik Akdağ Kayak Merkezi
  22. Fener Plajı
  23. Çamgölü Mesire Alanı
  24. Nebiyan Dağı
  25. Asarcık
  26. Samsun Kavak
  27. Çiftlik Caddesi
  28. Balık Gölü
  29. Samsun Çarşamba
  30. Çakırlar Korusu
  31. Adapark
  32. Batı Park
  33. Çağlayan Şelalesi
  34. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
  35. Çatalcam Plajı
  36. Doğu Park
  37. Ladik Gölü

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