Güçlükle ayakta duran Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak olay günü nişanlısının servise binmediği sırada yaşandığını belirtti Mızrak, "Kendini bilmezin birinin saldırısına uğradı, olay yerinde de hayatını kaybetti kendisi bir melekti bu dünyaya fazlaydı, o yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı takipçisi olacağız, en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu cinayetlerin bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Çıkıp birini öldürecekmiş, o gün Başak servise binmedi ona denk gelmiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu, oradaki işi bitiyordu. İki yıldır beraberiz. 6 ay önce nişanlanmıştık düğün hazırlıklarına başlayacaktık. İş için gitti, pazar gününe plan yapmıştık alıp gelecektim ama cenazesini getirttim" ifadelerini kullandı.