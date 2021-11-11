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Haberler Yaşam Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:02

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da, sokakta yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Yakalanan zanlı, "Birini öldürmek istedim" dedi. Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle İlçesindeki Yahyalar Merkez Camiine gelen genç kadının yakınları gözyaşı döktü.

Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ
MUSTAFA BAKIRHAN
FATİH ULAŞ
Dilhan Dumanoğlu
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ataşehir'de önceki akşam korkunç bir vahşet yaşandı. Sokakta yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Yakalanan zanlı, "Birini öldürmek istedim" dedi. Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle İlçesindeki Yahyalar Merkez Camiine gelen genç kadının yakınları gözyaşı döktü.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle İlçesindeki Yahyalar Merkez Camiine gelen genç kadının yakınları gözyaşı döktü.

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Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Güçlükle ayakta duran Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak olay günü nişanlısının servise binmediği sırada yaşandığını belirtti Mızrak, "Kendini bilmezin birinin saldırısına uğradı, olay yerinde de hayatını kaybetti kendisi bir melekti bu dünyaya fazlaydı, o yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı takipçisi olacağız, en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu cinayetlerin bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Çıkıp birini öldürecekmiş, o gün Başak servise binmedi ona denk gelmiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu, oradaki işi bitiyordu. İki yıldır beraberiz. 6 ay önce nişanlanmıştık düğün hazırlıklarına başlayacaktık. İş için gitti, pazar gününe plan yapmıştık alıp gelecektim ama cenazesini getirttim" ifadelerini kullandı.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Cenaze namazı öncesinde Başak'ın ailesi tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Tabutun başına gelen Başak'ın annesi ise feryat etti. "Yavrumu ayırdılar bizden, sen gelin olacaktın yavrum. Seni doğradılar, ayırdılar bizden seni kuzum" diye gözyaşı döken anne baygınlık geçirdi. Acılı anne yakınları tarafından kucağa alınarak tabutun başından uzaklaştırıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Katil zanlısı, Can Göktuğ Boz ifade işleminin ardından 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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